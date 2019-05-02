SHP, İstanbul ve Ankara'yı kaybetti, tüm Türkiye’de seçimin iptalini istedi!

İ​STANBUL'DA ARADAKİ FARK 189 BİN 11, SHP TÜM TÜRKİYE'DE SEÇİM İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ

SHP'nin (CHP); 27 Mart 1994 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde aradaki oy farkının 189 bin 11 olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yeniden seçim yapılması için YSK'ya başvurduğu ortaya çıktı. SHP, İstanbul'un yanı sıra tüm Türkiye'de seçimin iptali istediği öğrenildi. YSK, İstanbul Beykoz, Fatih ve Yalova ilçeleri belediye başkanlığı seçimlerini iptal etti.







ERDOĞAN 973 BİN 704, ZÜLFÜ LİVANELİ 784 BİN 693 OY ALDI!

27 Mart yerel seçimlerinde Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Recep Tayyip Erdoğan 973 bin 704, SHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zülfü Livaneli 784 bin 693 oy aldı. Erdoğan, seçimi kazandı. SHP; aradaki oy farkının 189 bin 11 olmasına rağmen seçimde hile olduğu iddiasıyla başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de seçimlerin iptalini istedi.

27 MART YEREL SEÇİMLERİNDEN 105 GÜN SONRA YENİDEN SEÇİM YAPILDI!

Yüksek Seçim Kurulu; seçimden 38 gün sonra (4 Mayıs 1994 tarihinde) İstanbul'un Beykoz, Fatih ve Yalova ilçeleri belediye başkanlığı seçimlerini iptal etti ve üç ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinden 3 ay 15 gün sonra (10 Temmuz 1994) tarihinde seçimler yeniden yapıldı. Fatih Belediye Başkanlığı'nı Sadettin Tantan, Beykoz Belediye Başkanlığı'nı Yücel Çelikbilek ve Yalova Belediye Başkanlığı'na İbrahim Uzun kazandı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ali Şahin'in mazbatası iptal edildi ve Sadettin Tantan belediye başkanı oldu.





İŞTE O SÜREÇ!

ERDOĞAN, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLDU

27 MART 1994: 31 Mart yerel seçimleri gerçekleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

ALPAGO: SEÇİMLERİN TÜM TÜRKİYE'DE İPTALİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

30 MART 1994: SHP, bütün Türkiye'de seçimin iptailini istedi. SHP Genel Başkan Yardımcısı Önay Alpago, SHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Korel Göymen'le basın toplantısı düzenledi. Alpago, "Seçimlere hile karışmıştır. Türkiye'nin birçok yerinde sonuçlara itiraz ettik. Seçimlerin tüm Türkiye'de iptali için çalışacağız" dedi. Alpago, seçimlerin Türkiye genelinde yenilenmesi için girişimde bulunacaklarını söyledi.





"OLAĞANÜSTÜ DERECEDE İTİRAZ OLMASI HALİNDE SEÇİMİN İLÇELER, HATTA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR GİBİ BÜYÜKŞEHİRLERDE BİLE İPTAL EDELEBİLİRİZ"

31 MART 1994: Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Nihat Yavuz, seçimlerde hile yapıldığı kuşkusuyla artan iptal istek ve başvurularıyla ilgili olarak, "Biz kimsenin memuru değiliz. Kimse istiyor diye ne seçimleri iptal ederiz, ne de itirazları reddederiz" dedi.

YSK Başkanı, olağanüstü derecede itiraz olması halinde seçimin ilçeler, hatta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde bile iptal edilebileceğini söyledi

1 NİSAN 1994: SHP Genel Başkan Yardımcısı Önay Alpago, Ankara ve Türkiye genelindeki yerel seçimlerin tümüyle iptali için bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını bildirdi.





YSK; İSTANBUL'UN BEYKOZ, FATİH VE YALOVA İLÇELERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ İPTAL ETTİ

4 MAYIS 1994: Yüksek Seçim Kurulu; İstanbul'un Beykoz, Fatih ve Yalova ilçeleri belediye başkanlığı seçimlerini iptal etti.

YSK Başkanı Nihat Yavuz, Beykoz'da Belediye Başkanlığı, Fatih ve Yalova'da ise Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelikleri seçimlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Yavuz, her üç ilçedeki seçimlerde kullanılan oy pusulalarında, İşçi Partisi ve Sosyalist Birlik Partisi'nin yer almaması nedeniyle iptal kararı verdiklerini, kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini etkilemeyeceğini açıkladı. 27 Mart seçimlerinde Fatih ve Beykoz'daki belediye başkanlıklarını RP, Yalova'da ise DYP kazanmıştı. İptalden sonra bu ilçelere seçimler 60 gün sonra tekrar edilecek.

KARAYALÇIN: "İPTAL KARARLARI, SOLDA BİRLİĞİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN CİDDİ BİR FIRSAT"

5 MAYIS 1994: SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, seçimin iptal kararlarının solda birliğin sağlanması için ciddi bir fırsat olduğunu açıkladı. SHP MYK toplantısında, yenilenecek seçimler için solda birliğin sağlanması amacıyla çalışma yapılması kararlaştırıldı. Karayalçın, "İptal kararları, solda birliğin gerçekleşmesi için ciddi bir fırsat" dedi.

10 TEMMUZ 1994: İstanbul'un Beykoz, Fatih ve Yalova ilçeleri belediye başkanlığı seçimleri yapıldı. Fatih Belediye Başkanlığı'nı Sadettin Tantan, Beykoz Belediye Başkanlığı'nı Yücel Çelikbilek ve Yalova Belediye Başkanlığı'na İbrahim Uzun kazandı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

27 MART 1994

RP: 973.704 (RECEP TAYYİP ERDOĞAN)

ANAP: 855.897 (İLHAN KESİCİ)

SHP: 784.693 (ZÜLFÜ LİVANELİ)

DYP: 597.461

DSP: 478.612

CHP: 54.028

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

27 MART 1994 10 TEMMUZ 1994

(MEHMET ALİ ŞAHİN) (SADETTİN TANTAN)

RP: 70.418 RP: 71.586

ANAP: 57.472 ANAP: 86.067

DYP: 41.687 DYP: 15.761

SHP: 35.400 SHP: 11.430

DSP: 31.882 DSP: 15.374

CHP: 3.690 CHP: 1.048

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

27 MART 1994 10 TEMMUZ 1994

(YÜCEL ÇELİKBİLEK) (YÜCEL ÇELİKBİLEK)

RP: 23.523 RP: 31.957

ANAP: 22.658 ANAP: 29.304

DSP: 13.721 DSP: 10.601

SHP: 8.469 SHP: KATILMADI

DYP: 9.256 DYP: 3.188

CHP: 1.408 CHP: 342

YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

İBRAHİM UZUN İBRAHİM UZUN

DYP: 12.300 DYP: 16.488

SHP 7.015 SHP: 5.813

ANAP 6.962 ANAP:3.334

RP 6.505 RP: 8.814

DSP 2.435 DSP:2.335

CHP 1.621 CHP: 437

BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU ARASINDAKİ FARK 13 BİN 729

İstanbul'daki sandıklarının yüzde 10'nun yeniden sayılmasıyla Ekrem İmamoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım arasındaki fark 29 bin 408'den 13 bin 729'a indi.

İstanbul'da sandıklarının yüzde 10'nun yeniden sayılmasıyla AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, 15 bin 679 oyunun çalındığı tespit edildi.

Maddi hatanın yüzde 89'unun AK Parti, yüzde 11'nin CHP aleyhine yapıldığı tespit edildi. AK Parti; İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

KENAN KIRAN - SABAH