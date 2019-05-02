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  • Son Güncelleme: 03.05.2019 03:41

Atama kararları 'de yayımlandı

Kırgızistan-Türkiye Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kırgızistan-Türkiye , Diyanet İşleri Başkanlığı, , Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki atamalara ilişkin kararlar 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hüseyin Küçük, İbrahim Noğman, Abdullah Refik Acar, Musa Coşkun ve Osman İyişenyürek getirildi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Uygun, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığına ise Kemal Yüksek'in atanması gerçekleştirildi.

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen görevden alındı, yerine Veysel Işıldar'ın atanması kararlaştırıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere ise Faruk Düzcan, Muzaffer Barış Morgül ve Salih Kılıç'ın ataması yapıldı.

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