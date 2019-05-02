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  • Son Güncelleme: 03.05.2019 07:07

Meteoroloji'den vatandaşlara son dakika sağanak yağış uyarısı | 3 Mayıs

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında bazı bölgeler için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki bugün (3 Mayıs Cuma) nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji''den yapılan son değerlendirmelere göre hava durumu tahminleri...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Trakya ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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