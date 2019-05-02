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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 20:43

Hakkari’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Hakkari'de terör operasyonu!
Hakkari'nin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından / terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Uluyol Mahallesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 35 adet 81 mm'lik havan mühimmatı, 15 adet roketatar mühimmatı, 13 adet roketatar sevk fişeği, 15 adet havan mühimmatı tapası, 150 adet havan mühimmatı barut hakkı ve 300 gram gübre ele geçirildi.


Konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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