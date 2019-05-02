Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.05.2019 14:32
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 14:40

ile ihraç edilenler, sandıklarda görevlendirilmiş

tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 'da görev alan kendisi ve 1. ve 2. derece yakını 2 bin 224 kişinin, ile ihraç edildiği tespit edildi. Ayrıca İstanbul'da yerel seçimlerde görev yapan 11 sandık başkanı, 7 memur üye olmak üzere 18 kişinin KHK ile görevlerinden ihraç edildiği belirlendi.

KHK ile ihraç edilenler, sandıklarda görevlendirilmiş

tarafından, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 'da görev alan kendisi ve 1. ve 2. derece yakını 2 bin 224 kişinin, kanun hükmünde kararname () ile ihraç edildiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 'nun İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazları değerlendirmesi devam ederken, her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

AK Parti tarafından yapılan araştırmalarda, İstanbul'da görev yapan 11 sandık başkanının KHK ile görevlerinden ihraç edildiği belirlendi. Ayrıca aynı durumdaki 7 kişinin de çeşitli sandıklarda memur üye yapıldığı ortaya çıktı.

Sandıkta görevli 415 kişinin eşlerinin de KHK ile görevlerinden uzaklaştırıldığı tespit edildi.

Sandıklarda görevli 798 kişinin erkek kardeşi, 46 kişinin babası, 226 kişinin kız kardeşinin KHK ile ihraç edildiği belirlendi.

Öte yandan sandık görevlisi, 1. ve 2. derece yakınlarıyla beraber KHK'den ihraç edilen 2 bin 224 kişinin seçimlerde görev aldığı bildirildi.

AK Parti tarafından bu deliller de eklenerek, pazartesi günü 'ye beyan verilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKHK ile ihraç edilenler, sandıklarda görevlendirilmiş
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri