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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 14:13

'nin Derince ilçesinde fuhuş baskını

'nin Derince ilçesinde, jandarma ormanlık alanda otomobilde fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kadın ile 2 erkeği yakaladı. Bölge yakınında olan ve araçtaki yabancı uyruklu kadını fuhşa zorladığı öne sürülen kişi de ormanlık alanda yakalanıp, gözaltına alındı.

Derince'de dün gece devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, ormanlık alanda park halinde bulunan otomobilin yanına gitti. Araçta 2 erkek, 2 kadın olduğunu fark eden jandarma ekipleri, araçtakileri uyararak aşağıya inmelerini istedi.

Araçtan inen 4 kişi ile ormanlık alanda aracı gözetleyen 1 kişi kaçmaya başladı. Jandarma önce, araçtan inen 4 kişiyi yakaladı, daha sonra da ormanı didik didik arayarak R.A.'yı da yakaladı.

PASAPORTUNA EL KOYMUŞ
Jandarma, 2'si kadın, 5 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, R.A.'nın Ş.A. isimli kadınla birlikte Özbekistan uyruklu K.S.'yi hizmetçilik ve çocuk bakıcılığı yaptırmak vaadiyle 'ye getirdiği, pasaportuna el koyarak kendisini Türkiye'ye getirme masrafları adı altında borçlandırdığı ve borcuna karşılık fuhşa zorladığını belirledi.

Adliyeye sevk edilen R.A. ve Ş.A. tutuklanırken, R.A. ile internet üzerinden görüşerek kadınlarla birlikte olan S.K. ve Ç.K. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Özbekistan uyruklu K.S. ise ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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