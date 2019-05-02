1 Mayıs coşkusu

Tüm dünya, dün 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutladı. Türkiye'de de 1 Mayıs heyecanı yaşandı. Yurdun dört bir yanında coşku ve sevinç vardı. İstanbul'daki kutlamaların adresi, Bakırköy Halk Pazarı'ydı.

Bakırköy'de toplanan binler, halay çekip bayram yaptı. Taksim'e giden yollar ise güvenlik nedeniyle kapatıldı. Her 1 Mayıs'ta olduğu gibi bu yıl da bazı gruplar Taksim'e yürümeye çalıştı. 80 kişi gözaltına alındı.

İşçi sendikaları ise Cumhuriyet Anıtı ve Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı. İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında bayramlık manzaralar ortaya çıktı.

Edirne'den Kars'a kadar bayramlık görüntüler objektiflere yansıdı.

1 MAYIS ACISI

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Şanlıurfa'dan gelen haber yüreğimizi yaktı. Kahramanmaraş'ta çoğu sağlık görevlisi olan işçiler, Şanlıurfa'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Mitingi'ne katılmak için minibüsle yola çıktı. Araç, Şanlıurfa Birecik karayolunda hatalı sollama yapan bir otomobilin çarpması sonucu yan yattı.

Devrilen araçta Melike Uysal (27), annesi Şükran Entemiz, Gazel Kısaca, Fatma Gül Kılıç ve Onur Yay hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Kazada annesiyle birlikte ölen Melike Uysal'ın henüz 10 gün önce evlendiği ortaya çıktı.

SIRRIBERK ARSLAN-MEHMET YILDIRIM

FRANSA KARIŞTI

Fransa'da hükümeti protesto eden Sarı Yelekliler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sokaklara akın etti. Göstericiler polisle çatışırken, 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

RUSYA'DA BALONLU KUTLAMA

Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kızıl Meydan'da yürüyüş düzenlendi. İşçi sendikalarının öncülüğündeki yürüyüşe, yüz binlerce kişi katıldı. İşçiler ellerindeki balon ve çiçeklerle renkli görüntüler oluşturdu.