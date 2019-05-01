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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 14:39

Son dakika: Temmuz ayında 'ye gelecek

Son dakika... Yapılan son dakika açıklamasında, ABD Başkanı 'ın Temmuz ayında 'ye geleceği bildirildi.

ABD Başkanı 'ın ziyareti tarihi belli oldu. Gelen son dakika bilgisine göre ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Türkiye'ye gelecek.

ERDOĞAN DAVET ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan, Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ı Türkiye'ye davet etmişti.



TARİHİ ZİYARET
2016 sonunda göreve gelen Donald Trump, Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekeltirmiş olacak.

TIRMANAN GERİLİMİN NORMALE DÖNÜŞMESİ BEKLENİYOR
Türk Lirası'na yapılan saldırı, S-400 meselesi ve F-35 krizi ile iki ülke arasında yaşanan gerilimin bu ziyaret ile sonlanması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmüş ve görüşmede S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirilmişti. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmış ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilmişti.

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