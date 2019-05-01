ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti tarihi belli oldu. Gelen son dakika bilgisine göre ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Türkiye'ye gelecek.



ERDOĞAN DAVET ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ı Türkiye'ye davet etmişti.







TARİHİ ZİYARET

2016 sonunda göreve gelen Donald Trump, Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekeltirmiş olacak.



TIRMANAN GERİLİMİN NORMALE DÖNÜŞMESİ BEKLENİYOR

Türk Lirası'na yapılan saldırı, S-400 meselesi ve F-35 krizi ile iki ülke arasında yaşanan gerilimin bu ziyaret ile sonlanması bekleniyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmüş ve görüşmede S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirilmişti. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmış ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilmişti.