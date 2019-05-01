Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.05.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 16:14

Son dakika: Ankara'da kritik diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ABD’nin Özel Temsilcisi Jeffrey ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin ulusal güvenlik öncelikleri açık bir şekilde vurgulandı.

Alınan bilgiye göre, 'nde gerçekleşen Kalın ve Jeffrey başkanlığındaki heyetler arası görüşmede, konusunda son gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı görüşmede Fırat'ın doğusunda ve Suriye'nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, İdlib mutabakatının korunması, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye'nin yeniden inşası konuları gündeme geldi.


ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey

NİHAİ SONUCA VARILMASI VE UYGULANMASI KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİNE VARILDI
Oluşturulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Bu konuda Türk ve ABD teknik heyetlerinin yapacağı müzakerelerin ardından nihai bir sonuca varılması ve uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı.

Görüşmede, Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Ankara'da kritik Suriye diplomasisi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri