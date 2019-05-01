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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 15:28

ve ordusundan ortak askeri tatbikat

Türk ve silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da "Mustafa Kemal Atatürk 2019" ismi verilen ortak askeri tatbikata başladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde planlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk 2019" ismi verilen ortak askeri tatbikat başladı.

Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ortak tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterlerle hava savunma sistemleri yer alıyor.

3 GÜN SÜRECEK
Temsili düşman hedeflerine atışların yapıldığı ve çeşitli manevraların gerçekleştirildiği tatbikat 3 Mayıs'a kadar devam edecek.


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