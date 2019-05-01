Son dakika haberi... FETÖ'nün yeni bir haberleşme programı deşifre oldu. FETÖ'cü hainlerin son olarak Justnote adlı program ile haberleştikleri ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Justnote adlı programın yazılımı Almanya'da yapıldı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, FETÖ'nün yeni haberleşme programı Justnote ile ilgili bilinmeyenleri açıkladı.

İşte Kerim Ulak'ın açıklamaları:

FETÖ'CÜLERİN ÖZEL SİLME ŞİFRELİ PROGRAMI

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, "Terör örgütü FETÖ, Türkiye genelinde yeniden yapılanma sürecine girdi. Ve bu yeniden yapılaşma sürecinde Çorum'da yapılan operasyon FETÖ'nün kullanmış olduğu gizli haberleşme ağını ortaya çıkardı. Türkiye'de kullanılmayan ve "Justnote" adı verilen bu programın yazılımı FETÖ tarafından güncellendi ve 120 telefona yüklenerek Çorum'a gönderildi. Şifreli gizli program Justnote bilgisayardan yüklenmiyor ve özel program gerektiriyor. Mesajlar okunduğu zaman otomatik silme özelliğine sahip." ifadelerini kullandı.

BYLOCK VE EAGLE DEŞİFRE OLMUŞTU

Kerim Ulak, "FETÖ'nün kendi içlerinde haberleştikleri ByLock ve Eagle programları sık sık gündeme gelmişti. ByLock yaklaşık 220 bin kişinin kullandığı internet tabanlı bir mesajlaşma programıydı. Andoid ve iOS tabanlı cihazlar için tasarlanmıştı ve Apple Store ve Google Play'de olmayan bir programdı. Bu progarmı telefonunuza yüklemek için FETÖ'cü bir kişinin size davet göndermesi gerekiyordu. Bu program 2015-2016 yılında deşifre oldu. Sonra Eagle geliştirildi. Eagle daha üst düzey FETÖ'cülerin kullandığı bir gizli haberleşme programıydı. Bu programın özelliği ise gelen mesajların 24 saat içinde otamatik olarak silinmesiydi. Hafıza kartlarıyla, bilgisayar ya da telefonun bluetooth aracılığıyla yükleniyordu. FETÖ dışında kimse kullanamıyordu." dedi.

ÇORUM'DAKİ OPERASYON'DA 7 ZANLI TUTUKLANDI

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çorum merkezli Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar Türk asıllı Alman vatandaşları A.C. ve Z.C. ile M.G, K.D, N.Y, M.A, A.İ, A.D, R.E. ve H.E. savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan M.G, K.D, N.Y, A.İ, A.D, R.E. ve H.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Teknik çalışmalar ve tespitler sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Çorum genelinde yeni bir yapılanma içinde olduğunu tespit eden Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince Çorum, Ankara ve İzmir'de 22 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheliden 24'ü yakalanmıştı.

Örgütün "il imamı", Sungurlu, Alaca, Osmancık ilçeleri imamları, "örgütün mali sorumlusu", "büyük bölge talebe mesulü", "bölge talebe mesulü", "bayan yapılanması sorumlusu" ve "öğrenci yapılanması sorumlusu" gibi üst düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerden 14'ü daha önce emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Bu zanlılardan 1'i tutuklanmış, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari olarak aranan "il imamı"nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ OPERASYONLARINDA SON DURUM

Çorum Organize Suçlarla Mücadele KOM Şube Müdürlüğü çok öenmli bir operasyona imza attı. FETÖ, 15 Temmuz 2016'da bir darbe girişiminde bulundu ve 251 vatandaşımız uçaklardan, helikopterlerden, tanklardan açılan ateşlerle şehit edildi, 2 bine yakın vatandaşımız da gazi oldu. O tarihten sonra operasyon sıkı bir şekilde yürütüldü ve çok sayıda FETÖ'cü gözaltına alındı. Ve Türkiye genelinde bir çok noktada FETÖ'ye ağır darbe vuruldu. İşte son durum....