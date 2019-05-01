Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
STOLTENBERG, 6 MAYIS'TA TÜRKİYE'YE GELİYOR
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve beraberindeki heyet, 6 Mayıs'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
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