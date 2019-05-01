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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 20:01

Bakan Çavuşoğlu, Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genel Sekreteri ile telefonda görüştü. Stoltenberg ve beraberindeki heyet, 6 Mayıs'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye'den NATO ile kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı , Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

STOLTENBERG, 6 MAYIS'TA TÜRKİYE'YE GELİYOR
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve beraberindeki heyet, 6 Mayıs'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

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