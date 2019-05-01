Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs Programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 1 Mayıs Programında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemizdeki toplam işçi sayısının yüzde 1'ini bile temsil etmeyen kimi marjinal yapıların işçilerin adına ahkam keserek işçilerin huzurunu bozmasının önüne geçtik. Artık işçilerimizin arkasına sığınamıyorlar. Bizim işçilerimiz vatanına, milletine, değerlerine saygılı tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi gerektiğinde canını vermekten sakınmayan kardeşlerimizdir.

"1 MAYIS'I ANLAMINA UYGUN OLARAK KUTLUYORUZ"

İşçilerimizin alın terini kendi ideolojik istismarlarına karşı dimdik durarak bozduk. Son 10 yıldır ülkemizdeki tüm işçi konfederasyonlarımızla, sendikalarımızla, diğer işçi kardeşlerimizle hep birlikte 1 Mayıs'ı anlamına uygun olarak kutluyoruz. Eski dönemin kötü görüntülerini tamamen geride bıraktık. Kavga, gürültü, şu, bu neredeyse hiç yok. Belli kesim mutlaka ortalığı karıştırmak isteyecektir. Artık milletimizin bunlara en küçük bir itibarı kalmamıştır. İETT'de işçi olarak hayata başlamış Cumhurbaşkanlığı görevine kadar gelmiş bir kardeşinizim. Bu bakımdan 1 Mayıs'ı kendi özel günüm olarak görüyorum.

Bizde neredeyse bin yıllık bir birikim sözkonusudur. İş olmazsa işveren olmaz. İşçi olmazsa da iş olmaz. İş, işveren ve işçi arasındaki bu birbirinin içine geçmiş ilişkiyi dikkate almayan yaklaşımlardan hayırlı bir gelişme çıkmaz. Kalkınmayı toplumun tüm kesimlerinin orantılı gelişmesi olarak görüyoruz. Adaletin olmadığı bir yerde zulüm vardır. Zulüm ise bizim inancımızda küfre eşdeğerdir. Çünkü Rabbimiz insanların eşyalarını yani mal ve ücretlerini eksik vermeyin buyuruyor. Peygamber efendimiz, işçiyi çalıştırıp da hakkını ödemeyenlerin kıyamet günü hasmıyım, ifadesini buyuruyorlar.

"BELEDİYELERDE İŞÇİ KIYIMLARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

İşçilerimizin hak arama mücadelelerini değerlendirirken onların üyesi oldukları sendikalar kriter ii,le değerlendirmedik. Kimi belediyelerde işe giriş tarihine bakılarak ayrımcılık yapıldığını vbe işiyle aşıyla oynandığına dair haberler alıyoruz. Kimi sendikaları mahbul kimilerini öteki olarak gören kafa 28 Şubat kafasıdır. Kimsenin sendikaları arka bahçesi haline getirilmesine rıza gösteremeyiz. Belediyelerde işçi kıyımlarıyla karşı karşıyayız.

"BU KAFA 28 ŞUBAT KAFASIDIR"

Sosyal barışı Batı çatışma üzerinden biz ise uzlaşmaya dayalı olarak inşa etmeyi esas alırız. Her alanda olduğu gibi emek konusunda da adaletin tesisi için çalıştık, mücadele ettik. Üretim ile alın terini, sermaye ile emeği birbirinden ayırmıyoruz. 31 Mart seçimlerinin ardından kimi belediyelerde sendika üyelerine veya işe giriş tarihine bakılarak ayrımcılık yapıldığına, hatta insanlarımızın işiyle aşıyla oynandığına dair üzücü haberler alıyoruz. Bu tür ayrımcılığı meşrulaştırmak için birçok yalana ve çarpıtmaya başvuruluyor. Bu kafa 28 Şubat kafasıdır. Birileri bu kafayı hortlatmaya çalışıyor. Biz hiçbir sendikaya kendi arka bahçemiz olarak bakmadığımız gibi kimsenin de sendikaları arka bahçesi haline getirmesine müsaade etmeyiz.

Hükümete geldiğimizde demokraside, ekonomide, çalışma hayatında ciddi sorunları kucağımızda bulduk. Çalışanlarımızın sorunlarının çözümünü önceliklerimiz arasına aldık. Kamu ve özel sektörde işçi alımları büyük ölçüde durmuştu. Taşeron uygulaması sömürü haline getirilmiş çalışma barışı bozulmaya yüz tutmuştu. Zorunlu tasarruf ve konut edindirme adı altında çalışanlardan kesilen paraların akıbeti belli değildi. İş sağlığı güvenliği uygulamaları sözü bile edilmeyen lüks olarak görülüyor. Hemen kolları sıvadık ve tüm bu sorunları teker teker çözecek adımları attık. Asgari ücreti nominal olarak yaklaşık yüzde 1000 reel olarak yüzde 145 yakın oranda arttırdık.

"KAMUYA HİZMET VEREN TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN TÜM HAKLARDAN YARARLANMASINI TEMİN ETTİK"

Kamuya hizmet veren taşeronda çalışan işçilerin tüm haklardan yararlanmasını temin ettik. 950 bin işçiye kadro vererek sorunu kökten çözdük. Kayıt dışı çalışma sorunu tamamen çözülememiş olsa da neredeyse iki kata yakın iyileşme sağlanmıştır. Memurlara toplu sözleşme hakkı bizim dönemimizde getirilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği bir reform mahiyetindedir. Sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplayarak herkesin aynı kalitede hizmet alabilmesini temin ettik. Darbe döneminin mirası olan kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek ayrımcı ve baskıcı uygulamalara son verdik. Türkiye'nin en büyük gücü milletimizin birliği ve beraberliğidir. Bugüne kadar ülkemize ve milletimize yönelik tüm saldırıların üstesinden bu sayede gelmeyi başardık.

"REFAH SEVİYESİNİ ARTTIRMADAN BİZE DİNLENMEK HARAMDIR"

Kim olduğumuzu, nereden nereye gittiğimizi unutmazsak kime bize diz çöktüremez, teslim alamaz. Gerektiğinde hep birlikte kol kola girip 82 milyon olarak birlikte yürüme iradesini ortaya koyabilmeliyiz. Türkiye'nin 2023 hedefleri böyle bir ehemmiyete sahiptir. Ne zaman ülke ve millet olarak bu hedeflerimizi ilan ettik, ulaşma kararlılığını ortaya koyduysak o günden beri başımız beladan kurtulmuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 büyük ekonomisi haline getirmeden, vatandaşımızın refah seviyesini arttırmadan bize durmak, dinlenmek haramdır.

