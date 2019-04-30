Bodrum ​Güvercinlik'te beş yıldızlı bir otelde üç gün tatil yapan Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, dün sabah saatlerinde otelden çıktı. Milas-Bodrum Havalimanı VIP girişinde Muğla Valisi Esengül Civelek ve Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın da olduğu yetkililerce karşılanan Zelenskiy, daha sonra THY'ye ait tarifeli uçakla ilçeden ayrıldı.

Bodrum tatilini güzel anılarla geride bırakan Zelenskiy ve ailesi, Bodrum Milta Marina içerisindeki bir ocakbaşı restoranda, et ürünlerinden oluşan özel bir menüden yemek yemişti. İşletme yetkilileriyle de keyifli zaman geçiren Cumhurbaşkanının mutluluğu, bir ara ocakbaşına geçerek et pişirirken çekilen fotoğraf karesine de yansımıştı. Zelenskiy'nin Bodrum'a hayran kaldığı belirtildi.

Bodrum'da ocakbaşına giden Ukraynalı lider, kebabı çok beğendiğini söyledi.