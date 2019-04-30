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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ticaret Bakanlığımızın tüm birimlerinin genel bir muhasebe yapma imkanı elde ettiğini görüyorum. Bu Türkiye'nin ticari potansiyelinin harekete geçirilmesi bakımından aslında çok önemli bir kazanım. Ben özellikle ticaret ateşelerimizi yurt dışındaki misyon şeflerimiz olarak görüyorum. Oralardaki bütün bu girişimleri, gerek onların yatırımlarının ülkemize getirilmesi noktasında üstlendiğiniz misyonun çok çok önemli olduğunu düşünürüm.

'SERBEST TİCARET ANLAŞMALARIYLA ENGELLERİ KALDIRDIK'

Türkiye olarak son 17 yılda tarihi reformlara, rekorlara imza attık. Bu süreçte Türk ekonomisinde ciddi bir paradigma değişikliğine gittik. Daha önce münasebetlerimizin sınırlı kaldığı bölgelere önem verdik. Afrika ve Latin Amerika açılımları sayesinde hem yerleşik kalıpları kırdık hem de toplumumuzdaki ön yargıları değiştirdik. Merhum Özal'ın yaptığı gibi işadamlarımızla çoğu cumhuriyet tarihimizde ilk olan ziyaretler düzenledik. Müteşebbislerimizin yeni pazarlara açılmasını temin ettik. Yeri geldi firmalarımızın alacaklarının tahsilini sağladık. Kimi zaman gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması için uğraştık. Kimi zaman serbest ticaret anlaşmalarıyla engelleri kaldırdık.

Bunun yanında dış politikada ve uluslararası ticarette ülkemize avantaj sağlayacak yeni kurumlarımızı ele aldık. Bugün devlet olarak yurt dışında sadece diplomat ve ateşelerimizle varlık göstermiyoruz. TİKA ofisleriyle, AFAD'ımızla, AA ile, THY ile DEİK ile farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz.

Dünyanın en sıkıntılı bölgelerine ulaşıyor ve kalkınma projeleri gerçekleştiriyoruz.