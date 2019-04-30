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  • 30.04.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 10:21

Son dakika... 'nün emniyetteki kripto yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı

merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () emniyet teşkilatındaki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında halen görevde olan polis memurlarının da yer aldığı 18 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığının 'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün mahrem fişleme bilgilerinden deşifre edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerin İzmir ve 'da düzenlediği operasyonda, 3'ü halen görevde olan polis memuru, meslekten ihraç edilen 2 komiser yardımcısı ve 8 polis memuru ile emekli 4 polis memuru ve komiser yardımcısıyken başka kuruma atanan bir kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

GÖZALTI KARARI
Öte yandan Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 15 asker ve örgüt okullarında çalışan 16 öğretmen için gözaltı kararı verildi.

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