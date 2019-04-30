Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.04.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 11:18

Son dakika: Siirt'te 5 'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 olmak üzere toplam 8 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cudi Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat birimlerinin de destek verdiği Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale gerildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Siirt'te 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri