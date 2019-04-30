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  • Son Güncelleme: 30.04.2019 19:08

Son dakika: Dışişleri'nden 'daki darbe girişimi ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "('da) Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." dedi.

Türkiye'den Venezuela'daki darbe girişimi ile ilgili flaş açıklama

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 'da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki den endişe duyduklarını bildirdi.

Çavuşoğlu paylaşımında, "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

DARBE GİRİŞİMİ
Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

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