AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, başarılı operasyonlar sonucu başta sözde lider kadroları olmak üzere ağır kayıplar veren terör örgütünde teröristler, başarısızlıklarını birbirlerini suçlayarak örtmeye çalışıyor.

Son dönemde artan örgüt içi infazlara 23 Nisan'da bir yenisi eklendi. Bir terörist grup, içlerindeki İran uyruklu Rüstem Elemholi'yi ajan olmakla suçladı.

Günler süren ağır işkencelerin ardından Elemholi, diğer teröristler tarafından öldürüldü.

Bu durumun duyulması örgüt içerisinde bir süredir devam eden çözülmeleri de hızlandırdı.

İnfaz edilen teröristlerle aynı akıbeti yaşamaktan korkan diğer teröristlerin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınmaya başladıkları öğrenildi.