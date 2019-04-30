Batı'nın dört büyük medya kuruluşu bir araya geldi. Tek tek alt edemedikleri Türkiye'ye karşı Youtube'dan ortak yayına geçti. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna bugünkü köşe yazısında gazeteci Ceyhun Bozkurt'un "Anlaşılan o ki Türkiye'yi istedikleri rotaya oturtmadan bırakacak değiller. Kumda oynamanın vakti geçti. Türkiye medya alanında behemehal önlem almanın yollarını bulmak zorundadır. Böyle giderse maazallah elde direnecek sosyoloji de kalmaz. Unutmayalım: İşgal edilmekten daha vahim olan, işgal edilmeye elverişli zihin yapısıyla malul hale gelmektir. Zira, o vakit "Kurtuluş Savaşı" da veremezsiniz." sözlerine atıfta bulunarak bu girişime tepki gösterdi.

İşte Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın o yazısı:

Sputnik Türkiye Rus haber ajansı ama nedense S - 400'lerin alınmasına karşı çıkan muhalefete her daim daha sempatik.

Haberleri veriş tarzlarını hülasa edecek olursak iktidara karşı çokluk negatif algı oluşturduklarını söylersek dilimiz şişmez.

O kadar ki, "Fetullah kapatması aydınların" buluşma yeri olan adı lazım değil o internet sitesini pek aratmıyorlar.

Diğer haber ajanslarını anlıyoruz da Sputnik Türkiye'ye ne oluyor?

Diğer haber ajanslarını dediğim, Euronews Türkçe, VOA Türkçe, Deutsche Welle'den Türkçe ve BBC News Türkçe.

Bunlara seçim sonrası (15 Nisan'da) yayın hayatına başlayan Independent Turkish eklendi.



Ceyhun Bozkurt arkadaşımız, "1 Nisan'dan sonra birileri ülkemizin medya alanı açısından düğmeye basmış görünüyor" diyor. "Yayın gerekçesi olarak sürekli olarak 'basın özgürlüğü,özgür medya, halkın haber alma özgürlüğü' gibi kavramlar kullanılıyor. Ancak bu güçlerin 'halkın haber alma özgürlüğü' adı altında aslında emperyalist güçlerin yalan üretim merkezi olarak çalıştığını bilmek gerekiyor..."

"BANA ÇOK İLGİNÇ GÖRÜNDÜ"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Sizleri 29 Nisan günü açılacak yeni YouTube kanalımızın tanıtımına davet ediyoruz..." şeklinde aldığı bir davetiye üzerine geçenlerde şunu yazdı:

"Dünyanın en büyük yayın kuruluşlarından İngiltere'nin BBC'si, Almanya'nın Deutsche Welle'si, Fransa'nın F24'ü ve Amerika'nın VOA'sı, yani Amerika'nın Sesi kuruluşu.../ Bu 4 kuruluş bir araya gelmiş ve Türkiye'ye yönelik Türkçe bir YouTube haber kanalı açıyor... / Üstelik açılışa bu 4 kuruluşun en üst düzey yetkilileri katılıyor..."

"TÜRKİYE'Yİ İSTEDİKLERİ ROTAYA OTURTMADAN BIRAKACAK DEĞİLLER"



Özkök'ün "bana çok ilginç göründü" dediği bu girişim hakkında Ceyhun Bozkurt şöyle diyor:

"Dikkat çekici olan ortak yayının YouTube üzerinden yapılacak olması. Yani bu yayın organları Türk uydularına güvenmiyor. Bu nedenle internet üzerinden ortak yayını tercih ettiler..."

Anlaşılan o ki Türkiye'yi istedikleri rotaya oturtmadan bırakacak değiller.

Kumda oynamanın vakti geçti.

Türkiye medya alanında behemehal önlem almanın yollarını bulmak zorundadır.

Böyle giderse maazallah elde direnecek sosyoloji de kalmaz.

Unutmayalım: İşgal edilmekten daha vahim olan, işgal edilmeye elverişli zihin yapısıyla malul hale gelmektir.

Zira, o vakit "Kurtuluş Savaşı" da veremezsiniz.

Bakınız, BBC Türkçe ne kadar İngiliz kanalıysa FOX TV de o kadar Amerikan kanalıdır. Fakat zihinler öyle mefluç hale getirildi ki FOX TV Türk kanalı muamelesi görüyor.

Kimi zaman kaptırıp "Türkiye PKK'ya teşekkür etmeli" diyen FOX TV'nin Portakal'ı da JoeBiden'ın kahramanlarından olduğunu kanıtlamak istercesine, Erdoğan'a Bahçeli'ye karşı sürekli algı operatörlüğü yapıyor. İçişleri Bakanı'na da parmak sallayabiliyor.