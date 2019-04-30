Olay Atakent Mahallesi 19 sokaktaki bir ticaret merkezi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Emekli polis oldukları öğrenilen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti diğeri yaralandı. Yaralı İlhan Varlık ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tarık İlbey olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin incelemeleri devam ediyor.