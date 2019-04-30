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Başkan Erdoğan'dan gönül belediyeciliği talimatı

Başkan Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına seslendi: Çok çalışın. Şatafattan, gösterişten uzak durun. Size oy vermeyenleri de kucaklayın. Onların gönlüne girin. Gönül belediyeciliğini layıkıyla yerine getirin.

Gönül belediyeciliği talimatı

Başkan partisinin geçen hafta sonu gerçekleşen Kızılcahamam kampında belediye başkanlarına önemli mesajlar verdi. Erdoğan, belediye başkanlarına halkın içinde olmalarını, şatafattan, gösterişten uzak durmalarını istedi. Erdoğan, yatay mimari konusunda bir kez daha ikaz etti. Erdoğan, yatay mimariye uyulmadan inşaatı devam eden binaların yıkılmasını istedi. Erdoğan, in artık bittiğini ve bu süreçte kimlerin yol arkadaşlığı yaptığını kimlerin farklı yönlere savrulduğunun görüldüğünü belirtti ve ekledi: "Artık seçim geride kaldı. Bundan sonra halka hizmet var. Çok çalışın. Gönül belediyeciliğini layıkıyla yerine getirin. Vaatleri hayata geçirin. Size oy vermeyenleri de kucaklayın. Onların gönlüne girin."

ERDOĞAN TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ile Başkanı arasında dün bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edildi, atılacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Rusya Federasyonu'ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdi. İki lider, 'de yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı.

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