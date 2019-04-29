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  • Son Güncelleme: 29.04.2019 22:53

'da kadınlar tuvaletine girip fotoğraf çeken yakalandı

Büyükşehir Belediye Terminali’nde kadınlar tuvaletine girip isteyen yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından M.Y. adliyeye sevk edildi.

Genç kadının arkasından yan kabine girmiş! O sapık yakalandı

Olay önceki gece 02.30 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyon'a gitmek için terminale giden öğretmen G.B. (27) kadınlar tuvaletine girdi. Genç kadının peşinden kadınlar tuvaletine giren 23 yaşında ki M.Y. yan kabine girerek G.B.'nin fotoğrafını çekmek isterken yakalandı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
G.B.'nin sert tepkisiyle karşılaşan M.Y., tuvalet görevlisinin de yardımıyla etkisiz hale getirildi. Genç kadın otogar polisine giderek M.Y.'den şikayetçi oldu. Polis; genç kadının, kadınlar tuvaletine giren M.Y'.nin ve tuvalet görevlisinin ifadelerini aldıktan sonra olayı Arifiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine devretti.
Emniyetteki işlemlerin ardından M.Y. adliyeye sevk edildi.

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