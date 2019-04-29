Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Edremit Köfrezi'nde saat 21.02'de 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yerin 12 kilometre altında meydana gelen depremle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Deprem Edremit, Burhaniye, Çanakkale, Dikili ve İzmir'de de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER



2019.04.29 21:02:43 12.0 -.- 4.5 4.2 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.04.29 15:07:29 34.4168 35.9168 9.0 -.- 3.6 3.9 DOGU AKDENIZ

2019.04.29 13:47:32 39.0310 26.0833 8.7 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.04.29 12:47:06 37.3890 34.5993 13.4 -.- 1.5 -.- MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE)

2019.04.29 12:35:09 35.7648 27.1785 5.0 -.- 3.6 3.8 AKDENIZ

2019.04.29 12:16:25 37.2403 28.1688 0.0 -.- 2.0 -.- CAYBUKU-(MUGLA)

2019.04.29 12:01:07 36.1505 33.5378 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)

2019.04.29 11:57:16 37.2415 28.2072 0.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA)

2019.04.29 11:55:27 37.9260 41.0695 24.0 -.- 2.2 -.- DIKTEPE-BISMIL (DIYARBAKIR)

2019.04.29 11:22:02 35.5775 32.0350 6.2 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ

2019.04.29 09:51:49 35.3615 27.7587 18.8 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ

2019.04.29 09:47:10 35.5758 28.4493 9.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2019.04.29 09:35:05 39.0077 26.0512 11.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI