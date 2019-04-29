Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yerli ve milli silahlar tanıtılacağı IDEF 2019, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için geri sayım başladı. Şimdi vatandaşlar merakla "IDEF 2019 ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, IDEF nerede ve nasıl gidilir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

IDEF 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 30 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

IDEF 2019, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece/ İstanbul'da icra edilecektir.

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IDEF HAKKINDA

Açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilen IDEF'17 fuarını 67 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 133 heyet, 637 heyet üyesi ziyaret etmiştir. Fuara 1 Cumhurbaşkanı, 26 Bakan, 6 Genelkurmay Başkanı, 17 Bakan Yardımcısı, 5 Genelkurmay Başkan Yardımcısı, 10 Kuvvet Komutanı ve 14 Müsteşar ile çok sayıda sivil ve askeri tedarik makamı katılmıştır.

50 ülkeden 503'ü yabancı, 317'si yerli olmak üzere toplam 820 firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yapan fuarda, yerli ve yabancı katılımcı firmalar ile heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde önemli ticari bağlantılar kurulmuş ve 2.240 adet randevulu görüşme ve stant ziyareti, 50 imza töreni gerçekleştirilmiştir.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar; 116 ülkeden 60.754 yerli, 5.028 yabancı olmak üzere toplam 65.782 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.