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  • Son Güncelleme: 29.04.2019 21:28

'da bir kamyonette 900 kilo ele geçirildi

'da, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 900 kilo ele geçirildi.

Elazığ'da ele geçirildi! Tam 900 kilo...

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, kaçak avcılık yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette 900 kilo balık ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişiye, Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası verildi.

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