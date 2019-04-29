İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, kaçak avcılık yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette 900 kilo balık ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişiye, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası verildi.
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