Kaza, saat 17.30 sıralarında Turgutlu - Manisa yolu üzeri Hamalınkırı mevkiinde meydana geldi. Turgutlu yönünden Manisa istikametine seyir halinde olan Caner A. (52) idaresindeki 45 UV 813 plakalı TIR, yine aynı yönde seyir halindeki Osman E. (56) yönetimindeki 45 E 3434 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan dönen ve TIRın önüne geçen otomobil, yaklaşık 300 metre sürüklendi. Facianın eşiğinden dönülen kazada otomobilde bulunan 3 kişi, mucize eseri yara almadan kurtuldu. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

"SÜRÜKLENDİK GELDİK BURAYA KADAR"

Otomobil içerisindeki yolculardan Şahin Güleç (42), Çobanisadan tarladan dönüyorduk. Biz yolda düz bir şekilde gidiyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Birden TIR'ın önüne geldik. Sürüklenmeye başladık. Korna çaldık ama bizi duyan olmadı. Daha sonra TIR durdu, araçtan indik. Buraya kadar geldik. Şükür burnumuz bile kanamadı" dedi.

"SANIRIM GÜNEŞTEN GÖRMEDİM"

TIR sürücüsü Caner A. ise Ben hiç bir türlü önüme gelen aracı görmedim. Sanırım güneşten. Sadece sesler duydum. Dorseden geliyor sandım sağa çektim baktım önümde arabayı gördüm. Şükürler olsun ki maddi hasarlı atlattık kazayı" dedi.

İKİYE BÖLÜNDÜ YARA ALMADI

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil iki parçaya bölündü.

Alınan bilgiye göre, Zeynal Abidin Fırat'ın kullandığı 02 KL 997 plakalı otomobil, Kahta Adıyaman kara yolunun 2'nci kilometresinde sürücüsünün

kimliği henüz öğrenilmeyen 02 KC 588 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Çarpışmanın etkisiyle iki parçaya ayrılan otomobilin motor ve diğer parçaları kara yoluna savruldu. Otomobiline ait parçaları kara yolundan toplamaya çalışan sürücü Fırat, olayın şokunu atlatamadığını belirterek, hayatta olduğuna inanamadığını söyledi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.