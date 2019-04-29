Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Depremin saat 21.02'de ve 9,22 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Ayvacık'ta depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER



2019.04.29 21:02:43 12.0 -.- 4.5 4.2 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.04.29 15:07:29 34.4168 35.9168 9.0 -.- 3.6 3.9 DOGU AKDENIZ

2019.04.29 13:47:32 39.0310 26.0833 8.7 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2019.04.29 12:47:06 37.3890 34.5993 13.4 -.- 1.5 -.- MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE)

2019.04.29 12:35:09 35.7648 27.1785 5.0 -.- 3.6 3.8 AKDENIZ

2019.04.29 12:16:25 37.2403 28.1688 0.0 -.- 2.0 -.- CAYBUKU-(MUGLA)

2019.04.29 12:01:07 36.1505 33.5378 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)

2019.04.29 11:57:16 37.2415 28.2072 0.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA)

2019.04.29 11:55:27 37.9260 41.0695 24.0 -.- 2.2 -.- DIKTEPE-BISMIL (DIYARBAKIR)

2019.04.29 11:22:02 35.5775 32.0350 6.2 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ

2019.04.29 09:51:49 35.3615 27.7587 18.8 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ

2019.04.29 09:47:10 35.5758 28.4493 9.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2019.04.29 09:35:05 39.0077 26.0512 11.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI