Gaziosmanpaşa'da sandıktan seçmen listesi ve sonuç tutanağı çalındı

31 Mart yerel seçimlerinde oy usulsüzlüğü yapıldığı bir kez daha belgelendi. Gaziosmanpaşa 1279 No'lu sandığın, sandık seçmen listesi, sandık sonuç tutanağı ve oy sayım döküm cetvelinin çalındığı ortaya çıktı.

OY TORBASI AÇILDI, TORBADAN SANDIK SEÇMEN LİSTESİ, SANDIK SONUÇ TUTANAĞI VE OY SAYIM DÖKÜM CETVELİ ÇIKMADI!

Yüksek Seçim Kurulu; AK Parti'nin itirazı üzerine 22 ilçede 57 sandıktaki oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi. Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu'nun gözetiminde 9 Nisan 2019 tarihinde Gaziosmanpaşa 1279 No'lu sandıktaki oyların atıldığı oy torbası açıldı.

GAZİOSMANPAŞA 1. İLÇE SEÇİM KURULU GÖZETİMİNDE OY TORBASI AÇILDI

Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu'nun yeniden sandık sayımına dair tutanak ve kararda; torba içerisinde İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen imzalı seçmen listesi, tutanak defteri, iki adet evet mührünün bulunduğuna dikkat çekildi.

Kararda; torbada bulunması gereken sandık sonuç tutanakları, sandık başında yapılan sayım döküm cetvelleri ve sandık seçmen listesini gösteren ve sandık alanına asılan sandık seçmen listesinin bulunmadığına dikkat çekildi. Kararda; torba içerisinde sadece zarflar ve oy pusulalarının olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

LİSTE VE TUTANAĞIN ÇALINDIĞI SANDIKTAN EKREM İMAMOĞLU ÇIKTI!

Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu'nun kararında; sayım döküm sonucunda siyasi partiler ve bağımsız adayların aldıkları oyların tutanağa yazıldığı ifade edildi. Ekrem İmamoğlu'nun 136, Binali Yıldırım'ın 128 oy aldığı tespit edildi.

GÜLER: 31 BİN 280 SANDIĞIN HEPSİ KONTROL EDİLMELİYDİ

SABAH'a konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, "31 bin 280 sandığın hepsi kontrol edildiği takdirde nelerin ortaya çıkaracağını hep birlikte görecektik." ifadelerini kullandı.

Güler, "Gaziosmanpaşa 1279 No'lu sandığa ait oy torbasından sandık seçmen listesi çıkmıyor, sandık sonuç tutanağı çıkmıyor ve oy sayım döküm cetveli çıkmıyor.. Oy torbasında sadece oy pusulaları çıkıyor. Kanun ve genelge gereği bu sorumluluk sandık başkanlarında. Bu durum, YSK'nın vermiş olduğu sadece 22 ilçedeki 57 sandığın incelenmesi kararı sonrası ortaya çıkıyor. 31 bin 280 sandığın hepsi kontrol edilseydi daha neler ortaya çıkardı hep birlikte görecektik. Sandık başkanlarını kanuna aykırı atarsanız ortaya böyle durumlar çıkar. Sandık torbasında denetleyeceğiniz tutanaklar yok, seçmen listesi yok, oy sayım döküm cetveli yok." ifadelerini kullandı.

Kenan Kıran/Sabah