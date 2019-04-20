İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine neden olacak 8 maddi hata
31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerdeki usulsüzlük ve şaibeler kafaları karıştırmaya devam ediyor. İstanbul'un birçok ilçesinde yapılan usulsüzlükler, hukuksal açıdan seçimin tekrar edilmesini gerektiriyor. İşte İstanbul'da seçimlerde yapılan o 8 maddi hata...
20.04.2019 07:59
- Son Güncelleme: 20.04.2019 07:59
31 Mart yerel seçiminde İstanbul'da oy sayımı ve öncesinde yaşanan hukuksuzlar derlendi. İşte seçimi tekrarlatacak 8 maddi hata...
SİSTEME HATALI GİRİLDİ
Siyasi parti temsilcilerinin oy sayım cetveli ve seçim sandık tutanağına doğru veri girmelerine rağmen sandık başkanı veya memurlar tarafından YSK sistemine hatalı giriş yapıldı.
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