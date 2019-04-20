İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine neden olacak 8 maddi hata

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerdeki usulsüzlük ve şaibeler kafaları karıştırmaya devam ediyor. İstanbul'un birçok ilçesinde yapılan usulsüzlükler, hukuksal açıdan seçimin tekrar edilmesini gerektiriyor. İşte İstanbul'da seçimlerde yapılan o 8 maddi hata...

20.04.2019 07:59 - Son Güncelleme: 20.04.2019 07:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





