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İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine neden olacak 8 maddi hata

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerdeki usulsüzlük ve şaibeler kafaları karıştırmaya devam ediyor. İstanbul'un birçok ilçesinde yapılan usulsüzlükler, hukuksal açıdan seçimin tekrar edilmesini gerektiriyor. İşte İstanbul'da seçimlerde yapılan o 8 maddi hata...

20.04.2019 07:59 - Son Güncelleme: 20.04.2019 07:59
İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine neden olacak 8 maddi hata

31 Mart yerel seçiminde İstanbul'da oy sayımı ve öncesinde yaşanan hukuksuzlar derlendi. İşte seçimi tekrarlatacak 8 maddi hata...
SİSTEME HATALI GİRİLDİ
Siyasi parti temsilcilerinin oy sayım cetveli ve seçim sandık tutanağına doğru veri girmelerine rağmen sandık başkanı veya memurlar tarafından YSK sistemine hatalı giriş yapıldı.

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine neden olacak 8 maddi hata

MÜHÜRSÜZ, İMZASIZ VE BOŞ
Oy sayım döküm cetvellerinin 5 bin 388'inin mühürsüz, 694'ünün imzasız, 211'inin boş olduğunu tespit edildi.

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine neden olacak 8 maddi hata

KISITLI SEÇMEN
'Oy kullanamaz' şerhi düşülmeyen 5 bin 287 hükümlü seçmen kayıtlarında yer aldı.

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine neden olacak 8 maddi hata

MEMUR OLMAYANLAR
Sandık başındaki 19 bin kişi kamu görevlileri arasından seçilmedi. Sadece Maltepe'de 712 kişinin memur olmadığı tespit edildi.

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine neden olacak 8 maddi hata

KAYITSIZ SEÇMEN
B.Çekmece'de 3 bin 92 kişi seçmenin hiçbir kaydının olmadığı tespit edildi.

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