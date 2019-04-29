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  • Son Güncelleme: 29.04.2019 15:51

lerinde hezimete uğrayan İYİ Parti'de kurultay sesleri

lerinde hezimete uğrayan ve hiçbir Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlığı kazanamayan İYİ Parti'de isyan sürüyor. Basın açıklaması yapan İyi Parti Kurucu İlçe Sekteri , "Olağanüstü kurultayın toplantıya çağrılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

'da İyi Parti Kurucular Kurulu üyelerinden oluşan partililer, İyi Parti Genel Merkezi'ne yönelik basın açıklaması yaptı. İyi Parti Kurucu İlçe Sekteri olan yaptığı açıklamada, " Yerel lerinin üzerinden 1 aya yakın bir zaman geçmiş bulunmaktadır. Bu süreçte seçim sonuçları ilişkin analizler yapılmakta seçime katılan siyasi partiler halkın verdiği yüzde 7.5 oy oranı ile 3. Parti olmasına rağmen hiçbir Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlığı kazanamamıştır" ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ'YE MALİYETİ AĞIR OLDU"
Alınan oy oranın nispeten kazanılan belediyenin az olmasına dikkat çeken Özal,"İttifak görüşmelerinin sağlıklı bir istişareye dayanmadan yapılmasının yol açtığı bu durum İyi Parti'ye maliyeti ağır olmuştur.Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız tarafından en son yapılan açıklama ile de görülmüştür ki üst kurul delegelerinin yenilenerek Kurultaya gidileceği açıklaması, İYİ Partinin kurucusu unsurları diskalifiye etmek ve Genel Başkanımız Sayın 'e karşı planlanan kurgunun hayata geçmesini sağlamaktan başka bir amaç taşımamaktadır" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP EDİYORUZ"
Açıklamalarında,kurultayın yapılması gerektiğini ifade eden Özal, "Sağlıklı değerlendirmenin partimizin en yetkili karar organı olan Büyük Kurultay tarafından yapılması gerektiğini görüyoruz. Bu nedenle partimizin yetkili organlarınca en kısa sürede kurucu üst kurul delegelerimizle yapılacak olan, olağanüstü kurultayın toplantıya çağrılmasını talep ediyoruz" diyerek açıklamalarına son verdi.

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