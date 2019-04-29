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  • Son Güncelleme: 29.04.2019 15:57

Son dakika: Ergani'de 'li 2 belediye meclis üyesine verilen mazbatalara iptal

'ın Ergani ilçesinde 'den belediye meclisi üyesi seçilen ve ’e verilen mazbatalar, Yüksek 'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilenlere mazbata verilemeyeceği açıklamasının ardından Kurulu tarafından iptal edildi.

2 KHK'lı HDP'linin mazbatası iptal!

Kamu görevlerinden KHK ile ihraç edilen ve , 31 Mart yerel seçimlerde 'den Ergani Belediyesi meclis üyesi seçilip, 4 Nisan'da mazbatalarını aldı. Yüksek 'nun, KHK'lılara mazbataların verilmeyeceği açıklamasının ardından Ergani Kurulu'nca yapılan incelemelerde Ocay ile Tekdemir'in KHK'lı oldukları belirlendi.

İlçe Seçim Kurulu Ergani Belediyesi'ne gönderdiği yazıda Ocay ve Tekdemir'in mazbatalarının iptal edildiği belirtilerek, yazıda şu ifadelere yer verildi:

''31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sonucunda Ergani ilçemiz belediye encümenliğine seçilen belediye meclisi asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları bildirilmişti. Ancak Kurulu Başkanlığının ilgili (b) yazılı ile almış oldukları karar gereğince Halkların Demokratik Partisi listesinin 3 ve 7 sıralarında Ergani Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Müslüm Ocay ve Erdal Tekdemir'in KHK ile kamu görevlerinden ihraç olmaları nedeniyle mazbataları iptal edilmiştir.''

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