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  • 28.04.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 09:17

Türk jetleri 'da na katıldı

'ın başkenti Doha'da Türk Hava Kuvvetlerinin de katılım sağladığı "Şahin 21" isimli hava tatbikatı düzenleniyor. 23 Nisan'da başlayan tatbikatın 30 Nisan'da sona ereceği öğrenildi.

Türk jetleri Katar semalarında

'da, Türk Hava Kuvvetlerinin de katıldığı "Şahin 21" hava tatbikatı düzenleniyor.

Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Hava Kuvvetlerinin, başkent Doha'da düzenlediği tatbikata, Türk Hava Kuvvetlerinin yanı sıra ABD kuvvetleri, Katar İçişleri Bakanlığı, sahil güvenlik, deniz kuvvetleri ve ortak özel kuvvetlerden de birlikler katılıyor.

Haberde, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'in, dün tatbikatın yapıldığı bölgeyi ziyaret ettiği bilgisi yer aldı.

Ülkede, 23 Nisan'da başlayan tatbikatın 30 Nisan'da sona ereceği belirtildi.

Katar'da, son iki yılda ve ABD'nin de katıldığı pek çok askeri tatbikat düzenlendi.

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