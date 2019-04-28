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  • Son Güncelleme: 28.04.2019 10:51

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı: Başkan Erdoğan 'a gidecek

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı , Başkan Erdoğan'ın yıl sonuna doğru 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için 'a gideceğini bildirdi.

Dışişleri duyurdu: Başkan Erdoğan o ülkeye gidecek

Dışişleri Bakanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonuna doğru 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için 'a gideceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından bazı satır başları:
"Terör örgütlerine karşı her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Bu konuda komşu ülkelerin işbirliği oldukça önemli. Irak topraklarından tüm terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor."

"Bölgesel konularda Irak'la görüşlerimiz örtüşüyor." şeklinde açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek.

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