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  • 28.04.2019 22:28
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 22:29

'de katliam gibi ! 7 kişi böyle uğurlandı

’in Buca ilçesindeki da hayatını kaybeden aynı aileden 7 kişinin cenazeleri defnedildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, karşı şeride geçip devrilen hafif ticari araca, başka bir hafif ticari aracın çarptığı kazada ölen 3'ü çocuk, 7 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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