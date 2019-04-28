İzmir'in Buca ilçesinde, karşı şeride geçip devrilen hafif ticari araca, başka bir hafif ticari aracın çarptığı kazada ölen 3'ü çocuk, 7 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
İzmir'in Buca ilçesinde, karşı şeride geçip devrilen hafif ticari araca, başka bir hafif ticari aracın çarptığı kazada ölen 3'ü çocuk, 7 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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