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  • 28.04.2019 19:54
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 19:54

'li belediyede skandal! Ödüllü tiyatrocuyu yol bakım ve altyapı biriminde görevlendirdi

'li Büyükşehir Belediyesi, Tiyatro ve Sinema Şube Müdürü ve tiyatrocu 'yi, Yol Bakım ve emrinde görevlendirdi.

HDP'li belediyede skandal!

İçişleri Bakanlığınca Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla döneminde, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak atanan , yönetimin 'li belediye başkanına devredilmesinin ardından Yol Bakım ve emrine verildi.

Sinema ve tiyatro dallarında çok sayıda ödüle sahip olan Ekici'nin görevine iade edilmesi için sosyal medyada "oyuncununyerisahnedir" etiketiyle imza kampanyası düzenlendi.

"BAŞARI EMEK ÖDÜLÜ" ALMIŞTI
Fransız Dili Bölümü mezunu olan Ekici, 1990 yılında Şehir Tiyatrosunda oyuncu olarak çalışmaya başladı. Oyunculuk, yönetmenlik, drama ve tiyatro eğitmenliği yapan Ekici, çocuk tiyatrosu, drama ve tiyatro pedagojisi üzerine eğitim aldı.

Ekici, "Tiyatro Doğu'dan Yükseliyor" söylemi ile Diyarbakır'da tiyatro sanatına kattığı değerler nedeniyle 2018 yılında Tiyatro Gazetesi'nin düzenlediği 5. Anadolu Tiyatro Ödülleri seçici kurulu tarafından "Başarı Emek Ödülü"nü almıştı.

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