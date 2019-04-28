Kedicik fısıldadı

Adnan Oktar suç örgütü, geçen Temmuz'da çökertildi. Örgütteki kadınlara "Kedicikler" diyen Adnan Oktar ve üyeleri, cezaevine gönderildi. En son örgütün "Bacılar" grubunda yer alan Beril Koncagül ve Çağla Teker itirafçı olduktan sonra tahliye edildi. Teker, Nisan ayının ilk haftasında emniyete gitti. Soruşturma kapsamında aranan örgüt içi evlilik yaptığı Emre T. ile Bakırköy Adliyesi 12. Aile Mahkemesi'nde boşanma davalarının olduğunu bildirdi. Şüpheli Emre T. boşanma davası için adliyeye gittiğinde kelepçelendi. Gözaltına alınan şüpheli, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi üzerine adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adnan Oktar'ın 'kediciklerinden' Beril Koncagül de itirafçı olmuştu.
Çağla Teker
Adnan Oktar'ın 'kediciklerinden' Beril Koncagül de itirafçı olmuştu.
Çağla Teker
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