Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.04.2019 19:06
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 19:13

Son dakika: sahilinde denizden erkek cesedi çıkarıldı

İstanbul ’nda denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin 63 yaşındaki ’e ait olduğu öğrenilirken ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.


Olay, sahilinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu sahilinde yürüyen bir vatandaş denizin üzerinde bir ceset gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Deniz polisi, su üzerinde duran cesedi kıyıya çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk çalışmalarına göre cesedin 63 yaşındaki 'e ait olduğu öğrenildi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede yaralanma veya darp izi olmadığı gözlendi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.



Kurumu'na kaldırılan Recai Şahin'in ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Zeytinburnu sahilinde denizden erkek cesedi çıkarıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri