Yargıtay, FETÖ davalarında ankesörlü ardışık aramayla ilgili emsal niteliğinde bir karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin ankesörlü telefonlardan aramaya ilişkin verdiği karar Yargıtay'da temyiz edildi. Temyiz başvurusu 16'ncı Ceza Dairesinde görüşüldü.

Kararda, yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığı, tüm delillerin hukuka uygun elde edilmiş olduğu belirtildi.

Ardışık arama delil olarak kabul edildi

Sanıkların temyiz başvurusu esastan reddedildi. Yeniden yargılamaya ise gerek olmadığına hükmedildi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının düzeltilerek onanmasına karar verildi. Böylece, ankesörden ardışık arama delil olarak kabul edilmiş oldu.