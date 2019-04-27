Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.04.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 19:09

Yargıtay'dan 'nün ankesörlü aramalarına ilişkin emsal karar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 'cülere ait ardışık arama belgelerinin suç unsuru olduğuna hükmetti.

Yargıtay: Ardışık arama örgüt delilidir

Yargıtay, davalarında ankesörlü ardışık aramayla ilgili emsal niteliğinde bir karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin ankesörlü telefonlardan aramaya ilişkin verdiği karar Yargıtay'da temyiz edildi. Temyiz başvurusu 16'ncı Ceza Dairesinde görüşüldü.

Kararda, yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığı, tüm delillerin hukuka uygun elde edilmiş olduğu belirtildi.

Ardışık arama delil olarak kabul edildi

Sanıkların temyiz başvurusu esastan reddedildi. Yeniden yargılamaya ise gerek olmadığına hükmedildi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının düzeltilerek onanmasına karar verildi. Böylece, ankesörden ardışık arama delil olarak kabul edilmiş oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriYargıtay'dan FETÖ'nün ankesörlü aramalarına ilişkin emsal karar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri