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  • Son Güncelleme: 27.04.2019 19:20

'ta cezaevi firarisi yakalandı

'ın Arpaçay ilçesinde, 38 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Suç makinesi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden firar eden S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı. S.A. ekiplerin Arpaçay kırsalında düzenledikleri operasyonda yakalandı.

"Kasten adam öldürme"nin de aralarında bulunduğu 13 suçtan aranan, hakkında 38 suç kaydı bulunan S.A. çıkarıldığı hakimlikçe Kapalı Cezaevine gönderildi.

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