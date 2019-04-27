İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan iğrenç olay, Türkiye'yi kahretti. 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki M.E.'nin küçücük bedeni, istismar edildi. Polis, saldırganı yakalamak için harekete geçti. Çocuğu istismar eden Pakistanlı M.V. (18) kameralardan tespit edildi. Önceki gün gözaltına alınan sapık, suçunu itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak skandal bununla sınırlı değildi!



SUÇ DOSYASI KABARIK

Küçükçekmece'deki Mehmet Akif Mahallesi'nde de skandal patlak verdi. Gözü dönmüş şüpheli, 24 Nisan'da bir apartmanda 8 yaşındaki bir kız çocuğunu istismara yeltendi. Apartman sakinleri durumu fark etti. Kaçan sapığın tespit edilmesi için 55 güvenlik kamerası incelendi. Evinde gözaltına alınan A.M.'nin (37) suç kaydı dikkat çekti. 2014 yılında aynı suçtan sabıka kaydı bulunan şüphelinin ayrıca 22 Mart 2019 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde Küçükçekmece'de meydana gelen 2 ayrı "çocuğa cinsel istismar' olayının failiydi. Bolu'da da benzer bir olay meydana geldi.





AYNI SUÇTAN ARANIYORDU

Bolu'da geçen Salı günü 4 yaşındaki erkek çocuğuna tacizde bulunan Sedat Kırçoban (32), salıverildi. Ancak Kırçoban, Sakarya'da hakkında aynı suçtan yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mide bulandıran haberler, tepki çekti. Toplumun öfkesi dinmedi. Yurdun dört bir yanında protesto gösterileri düzenlendi. İğrenç haberler kadar verilen cezalar da toplumun yüreğini deldi. Sosyal medyadan yapılan "Sapıkları idam edin. Etmiyorsanız cezalarını biz verelim" yorumları dikkat çekti.



​MAĞAZA KABİNİNDEN AĞLAYARAK ÇIKTI

Denizli'de dün bir mağazaya giden E.P. adlı genç kız, pantolon denemek için kabine girdi. Mağaza çalışanı Erol Y., genç kızı elle taciz etti. Ağlayarak mağazadan çıkan E.P., polise gitti. Erol Y.'nin gözaltına alındığı bildirildi.





REZİL ÖĞRETMEN

Balıkesir Bahçelievler İlkokulu'nda rehber öğretmen Ö.A. (40), 9 ila 11 yaşlarındaki iki erkek öğrencisini evine götürerek taciz etti. Çocuklar durumu ailelerine söyledi. Tacizci öğretmen cezaevine gönderildi. Ö.A.'nın yine taciz suçlamasıyla devam eden bir davasının daha olduğu öğrenildi.



Küçükçekmece'de yaşanan iğrenç olay nedeniyle çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlendi. Bursa Kadın Platformu, skandalı davul eşiğinde protesto etti. Kadınlar, "Türkiye yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor" diyerek çocuk istismarının önlenmesini ve suçluların en ağır cezayı almasını istedi.