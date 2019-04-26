YSK, İstanbul seçim kararı ne oldu?

AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi itirazı YSK'da görüşülmeye devam ediyor. YSK, İstanbul seçiminde AK Parti ve MHP'nin itirazlarıyla ilgili ilçe seçim kurullarının araştırmalarını bekliyor. 5 günlük sürenin dolduğu 29 Nisan'da sonuçların ulaşacağı YSK, en geç 3 Mayıs'ta kesin kararını verecek.

YSK'dan İstanbul seçimleri için yeni ara karar

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel yaptığı açıklamada İstanbul seçimleri ile ilgili 5 bin 515 kişinin daha soruşturulacağını duyurdu.



İstanbul için son gün 3 Mayıs! YSK ilçe seçim kurullarını bekliyor

YSK, İstanbul seçiminde AK Parti ve MHP'nin itirazlarıyla ilgili ilçe seçim kurullarının araştırmalarını bekliyor. 5 günlük sürenin dolduğu 29 Nisan'da sonuçların ulaşacağı YSK, en geç 3 Mayıs'ta kesin kararını verecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) AK Parti ile MHP'nin İstanbul seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ilçe seçim kurullarına araştırma yapmaları için verdiği beşer günlük sürenin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son kararın en geç 3 Mayıs Cuma günü verilmesi bekleniyor.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili itiraz süreçleri tamamlandı.

YSK'nin önünde, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlar ile MHP'nin Maltepe ilçesi ve İstanbul'un tümü için yaptığı olağanüstü itiraz bulunuyor.

Bu itirazlarla ilgili ilk incelemeyi yapan YSK, bazı ara kararlar verdi. AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazlarıyla ilgili İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarına araştırma yapmaları için beşer günlük süre veren YSK, sürecin tamamlanmasının ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son kararını verecek.