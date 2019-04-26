İstanbul seçimleri ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na AK Parti ve MHP tarafından yapılan itirazlarla ilgili süreç devam ederken, CHP'de bu süreci manipülatif algı oyunları ile lehine çevirmeye çalışıyor.

Seçimlerle ilgili ortaya çıkan onca hile ve usulsüzlüklere rağmen "seçimleri yeniletecek gerekçeler yok" algısı üzerine çalışma yapan CHP'nin bu algısını çökertecek bir YSK kararı daha ortaya çıktı.

AK PARTİ YSK KARARIYLA YANIT VERDİ

AK Parti tarafından YSK'ya yapılan itirazlardan biri olan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile ilgili usulsüzlüklerle ilgili, CHP tarafı "süresi içinde itiraz edilmedi" savunmasını yapmıştı. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerle bu iddialara yanıt verdi.

Özel paylaştığı belgelerde YSK'nın sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesini siyasi partilere vermediğini açıkladı. Bu nedenle de seçim takvimi içerisinde böyle bir itirazda bulunulamayacağının altını çizerek CHP'nin yaptığı dezenformasyonu ortaya koymuş oldu.

İŞTE O KARARLAR



