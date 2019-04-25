AK Parti ve MHP, İstanbul seçimlerinin yenilenmesini istedi. YSK, itirazlarla ilgili görüşmelere geçti. Kurul, önceki gün ara kararlar verdi. 41 bin 132 kısıtlı seçmen, ölü seçmen ve hem cezaevinde hem de başka seçmen listelerinde bulunan seçmenlerin durumu ile kamu görevlisi olmayan sandık görevlilerinin araştırılmasına hükmetti. YSK, dün de olağanüstü itirazları görüşmeye devam etti. Kurul, araştırma yapılmasını istediği konularla ilgili ilçe seçim kurullarına 5 günlük süre verdi. YSK, MHP'nin Büyükşehir ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara kararını bildirdi. Sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe Birinci ve İkinci ilçe seçim kurullarından bilgi istendi.



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