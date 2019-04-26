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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 15:04

Son dakika: Eski İstihbarat Dairesi Başkanı tutuklandı

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı , Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütüne yardım suçlarından tutuklandı.

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı , "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına alınan Uzun, emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde getirildiği Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla cezaevine götürüldü.

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