Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım suçlarından gözaltına alınmış olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde işlemleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

SABRİ UZUN'UN KEFİL OLDUĞU FETÖ'CÜ

Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) devredilen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) da görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan Basri Aktepe, geçtiğimiz Kasım ayında, Sabri Uzun'un mahkemedeki tanıklığı sonrası tahliye edilmiş, skandal karar sonrası hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Aktepe, davanın 7 Kasım'daki celsesinde ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun, Aktepe'nin tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi kararına itiraz etmişti İtirazı değerlendiren Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı haklı bularak Aktepe hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

FETÖ'CÜ DAMAT AKTEPE UZUN'A GÖRE FETÖ'CÜ DEĞİLMİŞ!

FETÖ'cü elebaşlarından Şerif Ali Tekalan'ın yeğeniyle evli olan Basri Aktepe'nin, tutuklu yargılandığı Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 7 Kasım'daki celsesinde, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe tanık olarak dinlenmişti. Kamu görevinden de ihraç edilen Basri Aktepe'nin yargılandığı davanın son duruşmasında İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, Aktepe'nin FETÖ'cü olmadığını savunmuş ve "2002 sonrası cemaat olarak bildiği örgütle ilişkisini kesmiş. Bu örgüt 2002'den sonra çeteleşmiştir. Ben görevdeyken personel şubeye yazı yazarak Basri Aktepe ve Coşkun Çakar'ın Tunceli'ye tayinlerini istedim. Çoşkun Çakar'ın tayinini engellediler ama Basri Tunceli'ye gitti" demişti.

Aktepe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine konulan dinleme cihazlarını bulan kişi olduğunu da iddia eden Uzun, "Cemaatçi olsa böceği buldurmazdı'' demişti.

FETÖ ile ilişkisini itiraf eden ancak 2002'den sonra irtibatını kestiğini açıklayan Aktepe'nin, FETÖ'nün MİT'ten sorumlu imamının da aralarında bulunduğu kişilerle görüştüğü belirlenmiş, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Harun Biniş ile de telefonla 23 kez irtibatı olduğu ortaya çıkmıştı.

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, "örgütteki konumu ve alabileceği ceza miktarı" dikkate alınarak, tutukluluğunun devamı istenen Aktepe, MOBESE'yi kuran ekipte yer alan ve 'B'ye ismini veren istihbaratçı olarak bilinen isim. Basri Aktepe hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla açılan davanın iddianamesinde çarpıcı bilgiler yer aldı. İddianamede, Aktepe'nin MİT'ten sorumlu abiler arasında yer alan Atilla Öztürk ve FETÖ'nün sivil imamlarından Harun Biniş ile telefon irtibatı bulunduğu belirtildi.

Emniyet Müdürü Basri Aktepe, 8 Eylül 2016'da FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aktepe hakkında sürdürdüğü

soruşturmayı tamamlayarak, şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açtı. İddianameye göre, örgüt lideri Fetullah Gülen, "devletin kılcal damarlarına sızılması" talimatı verdikten sonra TSK, Emniyet Teşkilatı, Yargı ve MİT, örgüt tarafından birinci hedef olarak seçildi ve bu kurumlara sızılmaya çalışıldı. Bu kurumlara sızan örgüt üyeleri, kendilerini çok iyi gizlediler; örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadılar, Bank Asya'ya para yatırmadılar, örgüt evlerine, dershanelerine gitmemeye özen gösterdiler.

'AKTEPE FETÖ ÜYESİ'

Şüpheli Basri Aktepe, Tunceli'de 3. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı sırada FETÖ'nin MİT'e sızma planları doğrultusunda, 2011 yılında MİT'e Başmüşavir olarak göreve başladı. Aktepe, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 28 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan 667 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildi. Ankara Savcılığının sürdürdüğü bir soruşturmada şüpheli konumda olan Adem Öcal ifadesinde, Aktepe'nin FETÖ üyesi olduğunu ve örgüt adına TİB'deki yapılanmayı planladığı söyledi.

HARUN BİNİŞ İLE TELEFON İRTİBATI VAR

Aktepe, FETÖ/PDY'nin MİT'ten sorumlu abileri arasında yer alan Atilla Öztürk ile 2011-2015 yılları arasında pek çok defa telefon ile görüştü. İddanamede, "HTS kayıtlarına göre FETÖ'nün üst düzey yöneticileri arasında yer alan Bayram Arslan, Tuncay Delibaşı, Mustafa Mert ve Harun Biniş ile toplam 23 kere telefon irtibatı kurduğu tespit edilmiştir" denildi. Aktepe'nin irtibatının ortaya çıktığı Harun Biniş'in, darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Hava Üssünde görüntüleri belirlenmişti.

FETÖ'CÜ ELEBAŞLARINDAN TEKALAN'IN YEĞENİYLE EVLİ

Aktepe, FETÖ/PDY'nin tepe yöneticilerinden Şerif Ali Tekalan'ın yeğeniyle evli. Sabri Uzun'un "FETÖ'cü değildir" diyerek tanık ifadesi verdiği davada, FETÖ darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan ve 2 yıldır tutuklu bulunan MİT Elektronik Teknik İstihbarat Başkanı Basri Aktepe, 15 yıl hapsinin istendiği davada 'Ev hapsi şartı' ile tahliye edilmişti.