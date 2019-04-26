İstanbul Küçükçekmece'den gelen iğrenç haber, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yüreğimizi dağlayan olay, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. 5 yaşındaki M.E. evinin önünde arkadaşlarıyla oynamaya başladı. Bu sırada gözü dönmüş bir sapık küçük çocuklara yaklaştı. Sapık tarafından aparman boşluğuna götüren M.E. cinsel istismara uğradı. Minik kız kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. Olayı gören diğer çocuklar, durumu ailelerine anlattı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hastaneden çıkartıldı.



ŞÜPHELİYİ TEŞHİS ETTİ

Vatandaşlar, protesto gösterileri yaparak, idam çağrısı yaptı. Polis, sapığı yakalamak için güvenlik kameralarını izlemeye aldı. Çocuğu istismar eden Pakistan uyruklu M.V. (18), evinde gözaltına alındı. Olayın ardından 2'si Türk 8 kişi daha yakalandı. Mağdur çocuğun, pedagog eşliğinde şüpheli M.V.'yi teşhis ettiği açıklandı. Şüphelinin 1.5 yıl önce kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği ortaya çıktı. M.V. olay günü giydiği kıyafetlerden ve tırnak arasından alınan doku örneği ile çocuktan alınan doku örneğinin karşılaştırılması için Adli Tıp'a yollandı.



AYNI İLÇEDE İKİNCİ KABUS​

Küçükçekmece'de cinsel saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun ardından aynı bölgede ikinci kabus yaşandı. Atatürk Mahallesi'ndeki bir binana giren sapık, 5. katın zilini çaldı. Kapıyı çalan ve evde yalnız olan 7 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmeye kalktı. Çocuk bağırınca, sapık kaçtı.



​KLİNİK PSİKOLOG 24 SAAT ÇOCUĞUN YANINDA KALACAK​

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mağdur çocuğa ve ailesine destek için görevlendirdikleri uzman klinik psikoloğunun 24 saat çocuğun ve ailenin yanında kalacağını söyledi. Selçuk, "Failin en ağır cezayı alması için adli süreci yakinen takip edecek ve açılan davalara müdahil olacağız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.



​ÖFKE ÇIĞ GİBİ

GÖKHAN ÖZOĞUZ:

Allah aşkına bu tecavüzde bulunan kişilere en ağır cezalar verilsin.



ALİŞAN:

Bir sübyana tecavüz eden yaratıklar... Allah sizin belanızı versin. Allah sizi helak etsin. Bunları cehenneme bile almazlar. Sizin gibiler idam edilmeli.



YONCA EVCİMİK:

Kimlerle aynı havayı soluyoruz. Düşündükçe deliriyor insan.



HADİSE:

Bu insanlık dışı olayı yapanlar en ağır cezayla cezalandırılmalı.



PINAR ALTUĞ:

Nasıl ya nasıl... Ana babasının sevmeye kıyamadığı bebeğine... Allah hepinizin belasını versin.



AYŞE ARMAN:

Allah belanı, yargı cezanı versin.



IŞIN KARACA:

Çocuğa tecavüz eden şerefsiz!

Yüreğim dağıldı!

Çocuklarımızdan ellerinizi çekin artık!

O bebeğin hayatın içine ettin şerefsiz mahluk.





DEMET AKALIN:

5 yaş! Düşünmek bile beynimi zonklatıyor!

İdam gelmedikçe bu iş çözülmez!

Çözülmez, çözülemez!

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SİBEL CAN: Yazarken utandım. İnsanlığımdan utandım. Günah nedir bilmeyenler. Yazıklar olsun. Ayrıcalıklı tek sınıf çocuklardır.



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