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'li skandal bir açıklamaya imza atarak kaos lobisini sevindirdi!

'na saldırı, siyaseti gerdi. Liderler, sağduyu istedi. 'li Kuşoğlu ise silahtan söz etti. Kaos lobisini sevindirdi.

Oldu mu şimdi!

Kemal şehit cenazesinde saldırıya uğradı. İktidar-muhalefet birleşti, çirkin olayı kınadı. Bütün siyasetçiler, "Soğukkanlı olun" diyerek tabanlarını uyardı.

Genel Başkan Yardımcısı ise çıktı. "Devlet koruyamıyorsa tabancamı çeker, gereğini yaparım. Ben göreve hazırım" açıklamasını yaptı. Bir skandala imza attı.


Ankara Milletvekili Kuşoğlu, Çubuk'taki saldırı anında Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı.

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