Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesinde saldırıya uğradı. İktidar-muhalefet birleşti, çirkin olayı kınadı. Bütün siyasetçiler, "Soğukkanlı olun" diyerek tabanlarını uyardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise çıktı. "Devlet koruyamıyorsa tabancamı çeker, gereğini yaparım. Ben göreve hazırım" açıklamasını yaptı. Bir skandala imza attı.



Ankara Milletvekili Kuşoğlu, Çubuk'taki saldırı anında Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı.