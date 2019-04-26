Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Anzak Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümünde, bu topraklarda vatanlarını savunan yüzbinlerce askerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Çanakkale Savaşları'nda can veren her milletten tüm askerleri anıyoruz. Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil; dostluğun, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale'nin toplumlara örnek olmasını diliyorum.



'SAHİP ÇIKIYORUZ'

Anzak Günü münasebetiyle ülkemizde bulunan misafirlerimiz aracılığıyla tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analara verdiği 'Evlatlarınız bizim bağrımızda huzur içindedir. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuştur" mesajına hep birlikte sahip çıkıyoruz."





​TOKALASTILAR

Anayasa Mahkemesi'nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yüce Divan Salonu'nda tören yapıldı. Törene, Başkan Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, bazı bakanlar, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri katıldı. Başkan Erdoğan, törende karşılaştığı Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Törende konuşan Başkan Zühtü Arslan, "Yaşadığımız tecrübeler, yargının sadece yasama ve yürütmeye karşı değil, her türlü paralel yapı ve oluşuma karşı da bağımsız olması gerektiğini göstermiştir" ifadesini kullandı.



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