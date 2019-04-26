Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan, nedeniyle dünyaya seslendi: Tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

Başkan Erdoğan, nedeniyle dünyaya seslendi: Savaşları’nda can veren her milletten tüm askerleri anıyoruz. Ülkemizde bulunan misafirlerimiz aracılığıyla tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz.

Başkan , dün Anzak Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: " Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümünde, bu topraklarda vatanlarını savunan yüzbinlerce askerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. 'nda can veren her milletten tüm askerleri anıyoruz. Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil; dostluğun, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale'nin toplumlara örnek olmasını diliyorum.

'SAHİP ÇIKIYORUZ'
münasebetiyle ülkemizde bulunan misafirlerimiz aracılığıyla tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz. 'ün uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analara verdiği 'Evlatlarınız bizim bağrımızda huzur içindedir. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuştur" mesajına hep birlikte sahip çıkıyoruz."



​TOKALASTILAR
Anayasa Mahkemesi'nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yüce Divan Salonu'nda tören yapıldı. Törene, Başkan Erdoğan, Lideri Kemal , Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, bazı bakanlar, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri katıldı. Başkan Erdoğan, törende karşılaştığı Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Törende konuşan Başkan , "Yaşadığımız tecrübeler, yargının sadece yasama ve yürütmeye karşı değil, her türlü paralel yapı ve oluşuma karşı da bağımsız olması gerektiğini göstermiştir" ifadesini kullandı.

YÜKSEL TEMEL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan, Anzak Günü nedeniyle dünyaya seslendi: Tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri