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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 18:51

'daki tatbikattan acı haber: 1 asker oldu

Son dakika... ve icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen da bir asker oldu.

Ankara'dan acı haber! 1 asker şehit oldu

ve icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen da bir askerin olduğu bilgisi geldi. 'ndan yapılan yazılı açıklamada ," Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaÿtatbikat sırasında meydana gelen kazada şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı için, Bakanlığın Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşımız, 26 Nisan 2019 tarihinde araç kazası nedeniyle şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Mill Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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